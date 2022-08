Praça dos Táxis de Cruzeiro do Sul é entregue ao público

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, reinaugurou nesta quarta-feira, 10, a Praça de Táxi totalmente revitalizada e modernizada.

De acordo com o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar, toda a parte da cobertura foi substituída, bem como os pisos e a iluminação. Foram implantados também bancos aconchegantes, visando garantir mais comodidade aos taxistas e usuários, novas instalações elétricas foram feitas e realizada a pintura, mantendo a originalidade do projeto de arquitetura existente.

“A Praça dos Taxistas é um ponto de encontro das famílias. Estava deteriorada, havia perdido todas as suas características originais, então, em cinco meses, fizemos toda a reforma estrutural necessária”, destacou Alencar.

As ruas no entorno da praça foram pavimentadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em conjunto com o Município.

“Além da recuperação do pavimento, eliminamos o ponto de alagamento a partir de uma operação de drenagem. A situação prejudicava taxistas e usuários”, explicou Alencar.

O investimento foi de aproximadamente R$ 370 mil, beneficiando a população cruzeirense e mais de 150 taxistas.