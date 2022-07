Senador Guiomard adere ao Organismo de Políticas para Mulheres

Nesta terça-feira, 26, a Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM), na companhia do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim/AC), participou de uma sessão na Câmara de Vereadores de Senador Guiomard. Na ocasião, foi apresentado o projeto de lei que cria o Organismo de Políticas para Mulheres (OPM) no município.

Os OPM são órgãos da administração executiva responsáveis pela execução das políticas públicas voltadas para garantir direitos, promover a igualdade de oportunidades entre todos os gêneros e incorporar as mulheres como sujeitos políticos. A institucionalização do OPM deve considerar as demandas sociais e políticas das mulheres nas mais variadas áreas.

O projeto foi defendido pelo Estado e pelo conselho estadual, ressaltando a importância da criação de um organismo que amplie a capacidade do município na implementação de políticas públicas transversais, fortalecendo e beneficiando a sociedade em geral, ao mesmo tempo que potencializa as possibilidades de ações dirigidas à população feminina.

A diretora de Políticas para Mulheres da SEASDHM, Claire Cameli, celebrou a adesão unânime dos vereadores e afirmou: “É de suma importância a formalização da lei, pois poderemos articular mais políticas públicas para toda a população de Senador Guiomard, além de intensificar o enfrentamento à violência contra as mulheres”.