Avança na Aleac PL que pode convocar cadastro de reserva do Idaf

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Acre aprovou nesta terça-feira (28) projeto de lei que torna o Instituto de Defesa Agroflorestal do Acre (Idaf) de interesse público na área de sanidade animal e vegetal.

Com esse status, abre-se a possibilidade de o órgão reforçar as equipes técnicas de modo a convocar os candidatos do cadastro de reserva do concurso da autarquia.

“Coloca o Idaf em outro patamar”, disse o Edvaldo Magalhães ao parabenizar o relatório favorável do Líder do Governo, Pedro Longo. O autor do PL, Jenilson Leite, também agradeceu a Longo pelo relatório e disse que é ilógico o Idaf ainda não ter obtido o status de atividade essencial à saúde pública. “Quando se tem rebanhos e plantios mais saudáveis significa que tenhamos uma sociedade mais saudável”, disse Leite, lembrando que os concursados do Idaf se mobilizaram pelo PL.