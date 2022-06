Entre os documentos necessários para inscrição, está a cópia legível e atualizada do histórico escolar, constando o Coeficiente de Rendimento (média ponderada das disciplinas concluídas), e uma declaração da instituição de ensino informando o semestre ou ano adequado e a quantidade de horas necessárias para realização de estágio curricular obrigatório.

Após a avaliação do desempenho acadêmico, os candidatos aprovados para a próxima etapa passarão por uma entrevista, cuja data e local devem ser verificados pelo próprio aluno a partir do dia 8/7 pelo site da ESIB. Para comparecer à entrevista, é preciso apresentar documento de identificação original com foto. Candidatos residentes fora do município de São Paulo poderão fazer a entrevista online.

A lista de selecionados será divulgada no site da ESIB a partir do dia 8/8 e o início das atividades do estágio está previsto para 15/9. Para mais informações, confira o edital.

Credenciamento

Até o dia 30/6, as universidades dos candidatos interessados podem se credenciar no Instituto Butantan, a partir da celebração de um Termo de Cooperação Técnica. No acordo, está previsto como contrapartida o depósito do valor correspondente a 1/3 da mensalidade do curso paga pelo estudante, considerando a proporcionalidade da carga horária e enquanto durar o período de estágio.

A inscrição deve ser feita neste site e requer o envio de uma série de documentos institucionais, como Estatuto/Contrato Social da instituição, devidamente registrado; regulamento do curso; aprovação pelo Ministério da Educação; Ata da Assembleia que elegeu a última diretoria; comprovação da existência de seguro de vida e acidentes pessoais para os estagiários da instituição, com fornecimento de cópia da apólice; entre outros. Acesse o edital para mais orientações.

Serviço

Inscrições para o programa de estágios:

Edital

Inscreva-se aqui até 30/6

Inscrições para credenciamento de universidades:

Edital

