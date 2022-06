Comando de Fronteira atua em operação no Vale do Juruá, no Acre

O Comando de Fronteira Juruá / 61º Batalhão de Infantaria de Selva participou da Operação Castanheira II, desencadeada pela 17ª Brigada de Infantaria de Selva, de 6 a 10 de junho. A operação teve como principal finalidade combater delitos transfronteiriços e ambientais, além de intensificar a presença do Estado Brasileiro na faixa de fronteira.

Com o apoio dos órgãos de segurança pública e de fiscalização ambiental, tanto federais como estaduais, foram realizadas operações militares em ambiente interagências, eminentemente preventivas e repressivas, no Setor de Proteção Integrada (SEPI) do Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo, nos municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves. As ações aconteceram ao longo de rios e igarapés, abarcando, portanto, operações terrestres e fluviais.

A intensificação da presença do Exército Brasileiro na faixa de fronteira acontece nas duas vertentes do lema “Braço Forte, Mão Amiga”, combinando defesa e segurança com a realização de uma Ação Cívico-Social na Terra Indígena dos Puyanawas. Os cidadãos locais puderam usufruir de serviços básicos de saúde, como atendimentos médico-hospitalares (clínica médica, odontologia, vacinação, distribuição de medicamentos etc.), além de atividades lúdicas para o público infantil.

Ao fim da Operação, foi realizado um desfile cívico-militar na cidade de Mâncio Lima, que contou com a presença de autoridades civis e militares.