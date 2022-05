O governador Gladson Cameli recebeu, nesta segunda-feira, 9, em Rio Branco, o corregedor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto. Durante a visita, o procurador de Justiça falou sobre as ações do Estado a favor da população.

D’Albuquerque, que é acreano, citou os esforços do governo durante as duas últimas grandes enchentes que atingiram vários municípios do interior e deixaram milhares de pessoas desabrigadas. O corregedor defendeu, ainda, o fortalecimento da parceria entre as instituições.

Governador Gladson Cameli recebeu o corregedor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque, nesta segunda-feira, 9. Foto: Diego Gurgel/Secom

“O trabalho executado pelo Estado no período da alagação foi excelente e contou com a atuação de todos os poderes e demais órgãos. Como corregedor nacional do Ministério Público, tenho procurado fomentar o trabalho integrado para que possamos obter os melhores resultados”, frisou.

O objetivo também é compartilhado pelo governador Gladson Cameli. Segundo o chefe do Executivo, a união entre os órgãos é extremamente benéfica, principalmente para atender os interesses da sociedade.

“Juntas, as instituições são muito mais fortes. Possuímos excelentes profissionais, estrutura e conseguimos chegar a todas as regiões do nosso estado. O momento é de construir pontes e o governo do Estado está à disposição dos demais órgãos para firmar parcerias em prol do povo acreano”, destacou.