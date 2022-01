Realizada no último sábado (15) em Plácido de Castro, a Festa do Milho Verde é considerada sucesso pelos organizadores.

Durante o evento, o público experimentou os diversos produtos derivados de milho e se divertiu com apresentações de dança e música preparadas pela comunidade, como também a realização do concurso para escolha da Rainha do Milho Verde, que elegeu a jovem Manuela.

A prefeitura diz que a Festa do Milho Verde adotou cuidados e medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.