Do Portal Gazeta do Amazonas –

O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Doutor Montenegro” saiu nesta terça-feira (11/1), do Cais da Estação Naval do Rio Negro, em Manaus (AM), com destino ao município de Cruzeiro do Sul, dando início à 22ª edição da “Operação Acre”.

Durante a operação, que segue até maio, serão atendidas populações de comunidades isoladas dos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, no Acre, todas localizadas no Rio Juruá. Serão oferecidas consultas médicas e odontológicas, exames clínicos e laboratoriais, cirurgias de pequeno porte, pré-natal, exames de mamografia e raio-x, palestras educativas, distribuição de medicamentos e atenção farmacêutica. A previsão é que sejam atendidas de 15 a 20 mil pessoas.

A equipe de saúde do navio é composta por seis médicos, destes um ginecologista, um pediatra, um dermatologista, um cirurgião geral, um clínico geral e um radiologista; além de cinco cirurgiões-dentistas, três farmacêuticos bioquímicos, dois enfermeiros e 12 praças que atuam como técnicos em enfermagem, laboratorial, em radiologia médica e em higiene dental. Durante a comissão, um técnico em enfermagem irá atuar como vacinador e dois militares serão responsáveis pelos procedimentos de prevenção e combate à Covid-19.

Para prestar este apoio à população, o navio é dotado de dois ambulatórios odontológicos com quatro cadeiras, dois consultórios médicos, um laboratório para exames, sala de trauma, sala de raio-x, sala de mamografia, uma enfermaria, uma sala de vacina e uma farmácia, onde será realizada a entrega de medicamentos às comunidades carentes; além de quatro lanchas orgânicas empregadas para atendimentos em locais de difícil acesso, um equipamento de raio-x com conversor de imagem digital e um mamógrafo com capacidade de comunicações por satélite.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Comando do 9º Distrito Naval