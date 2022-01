A Unesco emitiu comunicado para contratação de profissional para desenho experimental e análise de impacto para o desenvolvimento de capacidades internas e subsídio em projetos de ciências comportamentais na administração municipal, cuja vaga está disponível na página da UNESCO, http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=5.

Os interessados e as interessadas deverão enviar o currículo no modelo padrão do dia 10/01/2022 a 17/01/2022 no endereço de e-mail: [email protected] Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.