DNIT alerta para os impactos de dirigir fazendo o uso do celular

or mais que existam diversos fatores que possam causar acidentes envolvendo veículos, o principal deles é o descuido dos motoristas, especialmente com o uso do celular no trânsito. Esta prática é uma das maiores causas de colisões e atropelamentos atualmente nas ruas e rodovias brasileiras.

Dados divulgados pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), mostram que o uso de celular enquanto se dirige é responsável, em média, por 57% dos acidentes de trânsito na faixa etária de 20 aos 39 anos.

É importante lembrar que usar o celular enquanto dirige é algo proibido pelo Art. 252 parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e atitude passível de multa que pode render 7 pontos na carteira de habilitação. Além disso, ao interagir com o celular o condutor, também, poderá ser autuado por não dirigir com as duas mãos ao volante.

Dicas do CESVI/MAPFRE (Centro de Experimentação e Segurança Viária)

Motorista, não grave vídeos ou fotografe com o carro em movimento. Essa prática reduz a atenção e reflexos, diminuindo a capacidade de reação e aumentando o risco de se envolver em um acidente.

Ao usar o celular no trânsito, você coloca em risco não só a própria vida, mas também a de todos aqueles ao seu redor. Por isso, deixe o celular longe de suas mãos em qualquer situação de trânsito.

Verifique suas mensagens e notificações do celular antes de sair ou depois que terminar a viagem, quando chegar ao seu destino.

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.