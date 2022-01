Devido ao surto epidêmico causado pela Síndrome Gripal, que vem acometendo boa parte da população rio-branquense, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai disponibilizar atendimentos nas Unidades de Saúde da Família (USF’s) e Unidades de Referência em Atenção Primária (Urap’s) na virada do ano, sexta-feira, 31, e no ano novo, sábado, 01, de 2022.

As Unidades de Referência de Atenção Primária (Urap´s) vão estar realizando atendimentos na farmácia e vacinação contra a Covid-19, na sexta-feira, 31, das 07h às 16h, nas seguintes unidades:

– Urap Eduardo Assmar

– Urap Vila Ivonete

– Urap Rozangela Pimentel

– Urap São Francisco

– Urap Hidalgo de Lima

– Urap Cláudia Vitorino

– Urap Ary Rodrigues

– Urap Valdeisa Valdez

– Urap Maria Barroso

– Urap Bacuru

– Policlínica Barral y Barral

Já as Unidades de Saúde da Família (USF’s) vão realizar atendimentos médico e farmacêutico contra a Síndrome Gripal, na sexta-feira, 31, das 7h às 12h.

No sábado, primeiro de janeiro de 2022, apenas as Uraps estarão fazendo atendimento ao público, com sintomas de Síndrome Gripal, das 7h às 12h, sendo na:

– Policlínica Barral y Barral

– Urap Maria Barroso

– Urap Cláudia Vitorino

A secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, ressaltou a preocupação do prefeito Tião Bocalom com a saúde população e que o objetivo da gestão é levar dignidade aos rio-branquenses.

“Nós estamos aqui de portas abertas, em parceria com o estado, porque a UPA é a referência de média e alta complexidade, mas nós, enquanto atenção básica, não podemos deixar a população, precisamos atender da melhor forma e dar dignidade às pessoas”, ressaltou a secretária.