Retomada das atividades e maior flexibilização das medidas sanitárias deve fazer com que diversos concursos públicos sejam realizados em 2022. A expectativa é de que sejam abertas mais de 2 mil vagas. Após um longo período sem a realização de concursos públicos, o Brasil está voltando com os processos seletivos, por sinal, o maior da história do país foi realizado neste ano, o do Banco do Brasil.

Se você é um concurseiro e está em busca de uma estabilidade financeira que um cargo público oferece,essa pode ser a sua chance. Confira quais são os concursos públicos mais esperados para 2022:

Controladoria Geral da União

Vagas: 300 – auditor federal de Finanças e Controle (nível superior) e 75 – técnico federal de Finanças de Controle (nível médio);

Remuneração:R$ 7.283,31, para nível médio e R$ 19.197,06, para nível superior;

Inscrições: de 3 de janeiro até 1º de fevereiro de 2022 em FGV;

Provas:objetiva e discursiva em 20 de março.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

O IBGE prorrogou as inscrições dos processos seletivos para o total de 206.891 vagas temporárias para o Censo 2022, assim divididas:

183.021 vagas para a função de Recenseador: remuneração de acordo com a produção; taxa de inscrição de R$ 57,50;

18.420 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700; taxa de inscrição de R$ 60,50;

5.450 vagas para a função de Agente Censitário Municipal: salário de R$ 2.100; taxa de inscrição de R$ 60,50.

Há vagas em todos os municípios do país – veja aqui como estão distribuídas as vagas. A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a empresa organizadora dos processos seletivos. As iscrições para todos os cargos agora poderão ser realizadas até as 16h (horário de Brasília) de 21 de janeiro no endereço eletrônico: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

As inscrições para o concurso do Ibama foram encerradas no último dia 20 de dezembro, as provas devem ser aplicadas em a 30 de janeiro de 2022. Ao todo, o processo seletivo oferta 568 vagas em cargos de níveis médio e superior, que estão divididas da seguinte forma:

96 vagas para Analista Ambiental (nível superior);

40 vagas para Analista Administrativo (nível superior);

432 vagas para Técnico Ambiental (nível médio).

Os salários variam de R$ 4.036,34 a R$ 8.547,64

Instituto Nacional de Seguro Social

Concurso que ainda deve ser aprovado pelo Ministério da Economia,o que deve acontecer apenas após o término do contrato dos servidores temporários que atuam no INSS atualmente.

Estão previstas 7.575 novas vagas, sendo 6.004 para técnicos e 1.571 para analistas; a remuneração inicial dos contratados pode chegar a R$ 8.357,07.

Receita Federal

Atualmente essa seleção ainda precisa ser autorizado, inclusive, há uma grande expectativa de que essa autorização venha no primeiro mês de 2022.

O concurso deve ofertar 699 vagas, sendo 230 para o cargo de auditor fiscal e 469 para analista tributário. Os salários podem ir até R$ 21 mil.

Banco Central

Outro processo seletivo que aguarda autorização, incialmente foi solicitada a contratação de 245 pessoas para os cargos de analista, técnico e procurador.

Mas, esse número pode ser bem maior, já que atualmente há 313 servidores com direito adquirido para se aposentar. A remuneração chegar a R$ 21.014,49.

Link da fonte: https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/emprego-concurso/2021/concursos-publicos-confira-os-6-mais-esperados-para-2022