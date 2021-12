Porto Acre leva prontuário eletrônico para UBS Ilda Barbosa

O prefeito Bené Damasceno e a secretário municipal de Saúde, Edna Cuiabano, iniciaram nesta segunda-feira (27), a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) na Unidade Básica de Saúde (UBS), Ilda Barbosa de Souza. A Unidade é quinta a receber o sistema PEC.

Edna Cuiabano, secretária de saúde, disse como funciona o PEC. “Todo o atendimento do paciente será feito por meio do Prontuário Eletrônico do Cidadão, com a UBS totalmente informatizada e com todos os profissionais acessando seu computador, onde será feito o registro diretamente no sistema, desde o agendamento, aos atendimentos e procedimentos realizados na UBS”, explicou. O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) consiste em um registro eletrônico elaborado com especificidade para apoiar o usuário, oferecendo acesso prático à inúmeras informações de banco de dados, recursos de apoio à decisão, alertas e diversos outros recursos.

Bené Damasceno, prefeito, lembrou alguns pontos são relevantes quanto ao uso do PEC: o custo financeiro é zero, pois o sistema do Ministério da Saúde é gratuito; há comunicação direta com a base de dados de cadastros dos Agentes de Saúde; agilidade no fluxo de atendimento ao paciente; economia de papel em prontuários e fichas de produção; acompanhamento fidedigno ao paciente; relatórios de produção dos profissionais em tempo real e melhor acompanhamento das produções, o que melhora os índices referentes aos repasses de verbas do Governo Federal.