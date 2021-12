Mais de R$15 mi circulam em Cruzeiro do Sul com salários da prefeitura

Entrou na conta de todos os servidores do município de Cruzeiro do Sul desde às zero horas desta quarta, 29/12, pagamento do salário do mês de dezembro de 2021.

Com isso, o total de proventos dos servidores que passa a circular na economia local é de R$ 15 milhões e 757 mil.

“Graças a esse esforço da gestão foi possível durante este ano pagar todos os meses em dia, e em alguns casos até mesmo antecipando o pagamento”, disse o secretário de finanças Anísio Correia.

Para o prefeito Zequinha Lima é uma questão de valorização e responsabilidade.

“Para nós é prioridade valorizar o servidor público e uma questão de responsabilidade com os funcionários, suas famílias e com a economia da cidade de Cruzeiro do Sul, pois sabemos do impacto positivo da folha de pagamento do município no comércio e serviços da cidade”, disse. Leia a matéria completa na página da Prefeitura.