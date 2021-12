Dois pontos facultativos e feriado do aniversário de Rio Branco

Aldeir Oliveira –

O governo do Estado do Acre, por meio do Decreto n° 10.823, de 16 de dezembro de 2021, determina ponto facultativo na segunda-feira, 27, feriado na terça-feira, 28, em alusão ao aniversário de Rio Branco, nos termos da Lei nº 2.126/2009 e ponto facultativo na sexta-feira, 31, em decorrência da véspera de ano novo.

O atendimento nas unidades de saúde do Estado, incluídos os serviços de atendimento médico especializado, serviço de apoio diagnóstico, de internação, nos centros cirúrgicos, UTIs e central de agendamento de cirurgias não vai sofrer alteração.

Apesar da determinação, ficam os secretários e demais autoridades da Administração Pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal, por necessidade de serviço.

Aniversário da Fundação de Rio Branco

Em 28 de dezembro de 1882, atraído pela beleza e imponência da árvore Gameleira, às margens do rio Acre, o cearense Neutel Maia decidiu fundar o seringal Volta da Empreza, na margem direita do rio, onde hoje fica o segundo distrito da cidade de Rio Branco. À margem esquerda, o cearense criou o Seringal Empreza, onde hoje fica o Palácio Rio Branco, sede administrativa do governo do Acre. Dos seringais, surgiu a Vila Rio Branco, que mais tarde tornaria-se capital do Acre. Quase 139 anos depois, a Gameleira, que atraiu Neutel Maia, segue de pé e é um dos símbolos da soberania e identidade acreana.