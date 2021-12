Operação para intensificar vacinas em comunidades remotas atenderá 90,8 mil pessoas em 122 localidades do Acre

Ações contínuas para elevar as coberturas vacinais contra a Covid-19 e oportunizar as vacinas de rotina é a prioridade do governo do Estado. Nesse sentido, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) realiza até o dia 23 de dezembro a campanha de elevação das coberturas vacinais em Rio Branco, Porto Acre, Xapuri, Rodrigues Alves e Tarauacá.

O programa terá sua segunda etapa desencadeada no período de 6 a 19 de janeiro, com o propósito de desempenhar ações contundentes de vacinação em áreas identificadas pela dificuldade no alcance das coberturas vacinais contra o coronavírus e, estrategicamente, disponibilizar os imunizantes das campanhas de rotina.

A expectativa é atender 122 localidades, com previsão de 90.870 pessoas imunizadas, nessa ação que tem a parceria do Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e prefeituras municipais envolvidas no projeto, que tem como estratégia para atrair mais público o fato de estar ofertando todas as vacinas do calendário.

Oportunizar todo o leque de vacinas das campanhas de rotina, principalmente para crianças é uma estratégia para atrair o público. Foto: Cedida

“As equipes estão indo nos ramais, nas localidades de difícil acesso e vamos conseguir atingir o nosso objetivo que é alcançar o maior número da população imunizada contra a Covid-19”, enfatizou a secretaria de saúde, Paula Mariano.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, esclareceu que o principal foco é a Covid-19, mais serão disponibilizados todos os imunizantes, inclusive a influenza.

“Foram contratados mais 80 profissionais e 30 veículos foram alugados para que essa ação possa acontecer, e já está em pleno andamento”, lembrou a coordenadora do PNI.