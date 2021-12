Durante todo o ano, o governo do Estado, por intermédio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – Ieptec Dom Moacyr, certificou e diplomou cerca de 1.200 cidadãos acreanos em cursos técnicos e de qualificação profissional.

Nessa sexta-feira, 10, ocorreu mais uma cerimônia de formatura. Foi uma noite muito especial e de grande alegria para os 90 concludentes de cursos técnicos na área da saúde, sendo 5 formandos em Órtese e Prótese, 25 em Análises Clínicas, 12 em Técnico em Enfermagem, e 45 em Vigilância em Saúde.

A solenidade de formatura aconteceu no auditório da SEE, que ficou lotado por familiares e amigos dos diplomados. A cerimônia também foi prestigiada pelo presidente do Ieptec, Francineudo Costa, pela coordenadora-geral do Pronatec na rede Ieptec, Girlane Souza, e também por Aldenice Ferreira, coordenadora-geral da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha (ETSMMR), instituição de ensino da rede Ieptec responsável pela execução dos cursos.

“Desde quando assumimos a responsabilidade de conduzir os trabalhos no Ieptec, a missão era reestruturar e modernizar a educação profissional. 2021 foi um ano de muitas realizações para nós, que percorremos todo o estado certificando e diplomando nas mais variadas áreas. Mas nada disso seria possível se não fosse o apoio do governador Gladson Cameli, que tem dado uma atenção especial às ações do instituto. Mais formaturas estão por vir, e novos cursos técnicos e de qualificação profissional para o ano que vem também”, enfatizou Francineudo Costa.

Para a formanda do curso Técnico em Enfermagem, Brenda Santiago, esse foi um dia muito aguardado por todos os envolvidos, e espera que agora, com o diploma em mãos, as oportunidades de emprego na área, apareçam. “O grande dia chegou. Eu e meus colegas esperamos muito por esse momento onde agora podemos dizer que concluímos um curso muito importante, em uma área que tem muitas oportunidades de emprego. Eu espero que muito em breve eu possa estar exercendo a minha profissão”, disse.

O governo do Estado, por meio do Ieptec, dará seguimento às certificações e diplomações. Estão programadas para 2022, novas ofertas de cursos técnicos e de qualificação profissional para todos os 22 municípios do Acre.

As formações são resultado da união de forças entre Governo Federal com o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Novos Caminhos), governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Ieptec Dom Moacyr, e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre) com o Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (Profap’s). Profap’s foi o programa responsável por 32 formações no curso Técnico em Vigilância em Saúde.