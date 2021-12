Michele já enxerga o caos no abastecimento de água com reversão

por Lucivania Marques —

Vereadora Michelle Melo teme o caos no abastecimento de água com a reversão do sistema para o município

Preocupada com a situação do abastecimento de água de Rio Branco e com a reversão do Estado para a prefeitura que acontecerá em janeiro de 2022, a vereadora Michelle Melo (PDT), usou a tribuna na sessão desta quinta-feira (09) para cobrar respostas do executivo sobre a situação trabalhista dos mais de 400 servidores do Depasa, que de acordo com a vereadora, os servidores ainda não sabe se vão continuar prestando serviços após a reversão do sistema.

‘’Aí eu pergunto a vocês e peço que a base do prefeito Tião Bocalom peça uma reunião com urgência já que alguns vereadores não são bem vistos, não são bem recebidos, eu faço um apelo à base do prefeito Tião Bocalom e digo que o caos será instalado e a água é vida senhores, a água é saúde, o dialogo é extremamente necessário e quando nós sentamos e conversamos e vemos que documentos foram passados, ofícios foram passados, comunicados foram passados, e nada foi feito, e nada foi executado, nós precisamos que essa Câmara tome um posicionamento com urgência, que sente com o prefeito Tião Bocalom e que diga o que será feito pra que em janeiro de 2022 o caos não seja instalado para nossa população’’, disse a vereadora.

Em aparte, o vereador Samir Bestene (Progressistas), informou que nesta sexta-feira (10) será realizada uma Audiência Pública na Câmara de Rio Branco, para poder esclarecer com o presidente do SAERB qual será o planejamento para o processo de reversão no próximo ano.