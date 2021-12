Zen critica não aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado

O deputado Daniel Zen disse nesta terça-feira (7) que não há motivo para não se avançar na convocação dos diferentes cadastros de reservas. Ele lembrou que a palavra, na política, vale mais que a lei -uma crítica às promessas de Gladson Cameli em relação ao cadastro de reserva da Polícia Civil.

Segundo Zen, a execução financeira da atual gestão no Acre é a menor desde a reabertura democrática no Brasil. “É mérito? Não. Mérito é gastar bem”, observou.

O governo que não consegue gastar o que arrecada é pior que o gasta além do arrecadado. “Deixa de cumprir com sua missão institucional. Esse é o governo Cameli, que consegue transformar coisas boas em notícias ruins”.

Zen citou o caso do abono do Fundeb, situação na qual o governo meteu o pé pelas mãos e errou em vários aspectos – e citou o ´salvo-conduto´ concedido pelo Tribunal de Contas e muito mal aproveitado pelo governo na questão.

De 2020 para 2021 o Estado teve disponibilidade de caixa de R$1,7 bilhão. “Agora, são quase R$850 milhões de superávit. Se descontar o serviço da dívida, ainda restarão R$600 milhões no mínimo”.