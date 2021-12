Ascom/Polícia Civil do Acre

Na tarde de ontem, 02, a Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio de seus agentes lotados na delegacia de Mâncio Lima prenderam em flagrante delito o nacional das iniciais J.S.P.A., 21 anos, pela prática do crime de falsificação de moeda, previsto no art. 289 do Código Penal.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após um funcionário de uma distribuidora ter acionado a Polícia Militar para averiguar a ocorrência em que um homem tentava passar notas falsas no estabelecimento comercial.

“O indivíduo tentava trocar cédulas de R$ 10 reais falsas por cédula de R5 100 verdadeiras. O funcionário da distribuidora percebeu que as notas eram falsas e acionou a PM, que conduziu o homem até a delegacia”, disse o delegado.

Em seguida a Polícia Civil realizou diligências em outro município, em busca de prender outros envolvidos na falsificação, não logrando êxito, entretanto, apreendeu as máquinas que estavam sendo usadas na fabricação das notas falsas.

Obetânio completou, ao dizer que o preso já passou pela audiência de custódia e que possivelmente será decretada a prisão preventiva dele. Já as máquinas e notas falsas foram encaminhadas para a perícia.

Outras pessoas poderão ser presas nos próximos dias por envolvimento nesse crime de derramamento de notas falsas no comércio de Mâncio Lima e região, que é punido com pena de reclusão de três a doze anos, e multa, reitera Obetânio.