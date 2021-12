Sol, muitas nuvens e chuva a qualquer hora no litoral norte de Santa Catarina e litoral do Paraná. Algumas nuvens passam sobre Curitiba, Florianópolis e leste do Rio Grande Sul, mas não chove. O tempo segue ensolarado e firme nas demais Regiões do Sul do Brasil.

Sudeste

Tempo bastante carregado com chuva volumosa e a qualquer momento no centro-norte de Minas Gerais. No Espírito Santo, sol e pancadas de chuva à tarde. Na faixa leste de São Paulo e do Rio de Janeiro, sol com muitas nuvens e tempo firme. Chove a qualquer hora no extremo sul de São Paulo e interior do Rio de Janeiro.

Centro-Oeste

Sol com pancadas de chuva na maior parte da Região ao longo desta sexta-feira. Em Goiás e no Distrito Federal, as pancadas podem acumular volumes significativos no decorrer do dia. O sol aparece e não chove por todo centro-sul de Mato Grosso do Sul.

Nordeste

O tempo fica bastante carregado no Maranhão, sul do Piauí e na Bahia, com chuva a qualquer hora e acumulados altos. No oeste do Piauí, pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Chove de forma passageira no norte do Ceará, em Salvador e na costa leste da Região. Tempo firme nas demais áreas.

Norte

O céu fica cheio de nuvens e chove em vários momentos no estado do Tocantins, norte do Amazonas, na maior parte do Pará e sul de Roraima. Atenção aos acumulados elevados nessas áreas na sexta. No Amapá, Acre e sul do Amazonas, sol, intercalando pancadas de chuva a tarde com risco de trovoadas.