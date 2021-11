O deputado Gerlen Diniz disse nesta terça-feira (30) que seguirá debatendo a questão dos policiais penais. Os líderes da categoria saberão tratar da questão e alguns avanços já podem ser constatados.

Sobre o cadastro de reserva da Polícia Civil, Gerlen sugere que há espaço para conversa. “Se há vagas, vamos trabalhar para encontrar a melhor solução”, disse.

Diniz também manifestou preocupação com a situação da BR 364 e diz que se não houver intervenção do governo federal problemas virão. Para ele, as balanças reduziriam problemas relacionados ao excesso de carga.

“Tive informação de que o Dnit iria tirar as balanças. Tem de ser o contrário”, criticou.

Ao final, Diniz rogou em favor de Whendy Lima. “Volte logo, você está fazendo muita falta”.