Governo do Estado segue com obras de pavimentação do Cieps

Eudes Góes –

O governo do Estado do Acre, por meio de uma ação do Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), está pavimentando o estacionamento do Centro Integrado de Segurança Pública e Justiça (Cieps), ligado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejus). A obra tem como objetivo viabilizar da melhor forma o acesso à estrutura, tanto por terra como pelo ar, implantando as condições de pouso e decolagem dos helicópteros do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Os trabalhos seguem acelerados, obedecendo o cronograma operacional que ficou sob a responsabilidade do Deracre.

Dentre os trabalhos já realizados pelo Deracre estão a terraplanagem, aterro de alguns espaços e, principalmente o asfaltamento, que dará uma nova cara ao Cieps.

Segundo Ronan Fonseca Lemos Filho, diretor de Operações do Deracre, “o governador Gladson Cameli, com o intuito de fazer um trabalho junto às principais secretarias que estavam com a estrutura deficiente, orientou o Deracre a fazer esse trabalho na segurança pública. Então, nessa área estamos fazendo dois estacionamentos, um interno e outro externo; um pátio de formatura e mais o acesso que circula toda a área, envolvendo essas que estão sendo pavimentadas”.

Ainda segundo Ronan Fonseca, os trabalhos que já tiveram início poderão ser concluídos ainda neste final de semana, enquanto que a outra parte continuará da próxima semana.

Por sua vez, o coordenador do Cieps, coronel Dalzeny França, relatou que a decisão de efetivar a obra se deu quando das tratativas do coronel Paulo Cézar Santos, atual secretário de Segurança Pública, com Petrônio Antunes, presidente do Deracre e Ronan Fonseca, diretor de Operações, tudo com o apoio do governador Gladson Cameli.

Dalzeny França destacou ainda a importância da obra para quem trabalha na secretaria e também para o sistema de segurança pública como um todo.