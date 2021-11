Mulheres fecham BR e governo emite nota: visita voltam amanhã

Um grupo de cerca de 50 mulheres de presos fecharam a BR 364, exigindo a volta das visitas nos presídios do Acre.

Em contraposição a esse movimento, o governo do Acre emitiu nota afirmando que as visitas retornam neste sábado, 27/11.

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que:

1. As visitas no Complexo Penitenciário de Rio Branco retornarão no próximo sábado, 27, e domingo, 28, conforme orientações a seguir:

a) No sábado, 27, as visitas acontecerão nos pavilhões O e C, no período de 8h às 11h, e P e Posto Médico, no período de 13h às 16h. Já no domingo, 28, as visitas acontecerão nos pavilhões H e J, no período de 8h às 11h, e G e I, no período de 13h às 16h;

b) Apenas uma pessoa por preso poderá visitar;

c) O visitante somente poderá adentrar à unidade portando a carteira de visitante e documento oficial com foto. Outro tipo de protocolo não será autorizado;

d) Carteiras vencidas só serão aceitas caso estejam com até 30 dias de vencimento;

f) Não será permitido entrada com alimentação;

g) A utilização de máscaras será obrigatória;

2. O Iapen informa que nos próximos dias será apresentado o devido planejamento para que as visitas aconteçam nas demais unidades do estado.

Rio Branco – Acre, 26 de novembro de 2021

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen