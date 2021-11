Na sessão desta quinta-feira (25), o vereador Raimundo Neném (PSB), solicitou ao Executivo uma reforma ao Aquiri Shopping em Rio Branco. O parlamentar relatou que tem recebido várias reclamações da população a respeito da infraestrutura, onde o piso do shopping estaria se descolando, prejudicando a circulação dos populares no local.

Ainda em sua fala, teceu criticas ao Executivo Municipal e chamou atenção do prefeito e equipe para as mazelas de Rio Branco.

“A gente precisa está comunicando com a gestão, porque nos bairros de Rio Branco e raro ver algo concreto que traga beneficio real (..)não e possível que o ano de 2022, com orçamento aprovado e com a redução de gasto que ele teve em 200 milhões para investimento, será que vai ter do que reclamar ainda?’’ criticou o vereador.