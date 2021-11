Consumo de açúcar na primeira infância é fator de risco para cáries

Crianças de zero a seis anos que consomem açúcar com alta frequência estão muito suscetíveis ao aparecimento de cáries. Estudo desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, em um ambulatório odontológico mostrou que oito em cada dez crianças atendidas ingeriam alimentos açucarados e tinham cáries. De 86 casos analisados, a doença bucal foi encontrada em 86,2% da amostra.

Segundo os pesquisadores, o consumo de açúcar se dava já a partir dos nove meses, inclusive na mamadeira. “A gente percebia que a maioria nos procurava quando já tinha alguma dor ou quando tinha algum processo para tratar. Na sua maioria, não se procura atendimento de forma preventiva, como orientação, para saber como está a saúde bucal”, aponta Fernanda Ortiz, coautora do trabalho.

Ela explica que, embora sejam dentes de leite, a falta de cuidados nos anos iniciais são também para o futuro. “Prejudica a erupção e a formação do dente permanente, que é o dente de adulto. Ele não vai nascer de maneira imediata, apenas quando for mais velho. Prejudica toda a formação e o nascimento desse dente permanente”, aponta a pesquisadora, que é odontopediatra.

A cárie tem relação direta com o açúcar. “É uma doença comportamental, é um processo complexo que existe com a formação da placa bacteriana. Essas bactérias se alimentam principalmente do açúcar, produzem ácidos e esses ácidos entre aspas corroem o dente e começam o processo de destruição dentário, que é a cárie”, explica Fernanda. Ela destaca que esta é uma das doenças mais prevalentes na infância.

Nesse sentido, tanto a escovação quanto a diminuição ou mesmo a não ingestão de açúcar são os principais meios de prevenção. “A gente comenta que é muito mais fácil conseguir controlar a nutrição da criança e a da família, do que pedir pra essa criança ou a família escovar o dente toda vez que ingerir algum alimento açucarado”, orienta a odontopediatra.

Ela lembra que a recomendação é não ingerir açúcar até os dois anos de idade e depois dessa faixa etária ingerir a menor quantidade possível. E, com o nascimento do primeiro dente, fazer a escovação com creme dental com flúor.

De acordo com divulgação da Agência Bori, o trabalho foi publicado nesta sexta-feira (19) na Revista Gaúcha de Odontologia.