Governo atende produtores com realização de análise de solos

Neide Santos/Agência de Notícias do Acre

Poder realizar análises de solos no Acre é reivindicação antiga do produtores rurais, que passa a ser atendida pelo governo do Estado, a partir da assinatura do termo de cooperação técnica, efetivado na quarta-feira, 17, entre a Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) e a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).

Presidente da Funtac, Tom Sérgio, assina termo de cooperação com o secretário Nenê Junqueira, para que o órgão faça as análises de solos do Acre. Foto: cedida

Atualmente as análises de solos do Acre são encaminhadas para Rondônia e outros estados, ocasionando semanas de espera pelos resultados nos casos de solicitações dos trabalhadores rurais. O termo de cooperação vai assegurar um preço mais acessível e agilidade na entrega das análises.

“O termo prevê que a Funtac irá realizar as análises, beneficiando assim, desde o pequeno, ao grande produtor”, destacou o presidente da Funtac, Tom Sérgio.

Durante a assinatura, o secretário de Produção e Agronegócio Nenê Junqueira destacou a cooperação entre os dois órgãos como importantes avanços do governo Gladson Cameli, sobretudo porque o estado possui áreas de terras degradadas, que, partir da agilidade na entrega da análise de solos o produtor vai estar devidamente munido de informações técnicas para nortear projetos de recuperação com melhores êxitos de confiabilidade.

“Temos grandes áreas consolidadas, que já estão em processo de degradação, precisando ser corrigidas com calcário e adubo”, lembrou Junqueira, acrescentando que o governador Gladson Cameli sempre esteve preocupado em atender as demandas do setor produtivo rural.