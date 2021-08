O pau bate em Chico e Francisco mas PIB do Acre quer JV no governo

OS INDICATIVOS de momento são no sentido de que o ex-senador Jorge Viana (PT), deve disputar o Senado, sendo o grande número de candidaturas o que mais lhe entusiasma. Mas, há uma corrente dos seus apoiadores que o quer disputando o governo em 2022.

Tenho dito que não creio na segunda hipótese. Mas, como sempre ouço o outro lado da moeda, conversei ontem com um antigo aliado do JV, que esteve com ele durante os 20 anos de caminhada na Frente Popular do Acre, e que continua como um membro do seu entorno.

A pergunta básica, foi a seguinte: O Jorge Viana é mesmo candidato a que cargo?

A resposta foi pragmática: “O PIB do Acre (empresários, principalmente, da construção civil) o quer disputando o governo, porque foi na sua gestão que mais tocaram obras. Hoje, estão na maioria, praticamente quebrados. Não teriam nenhum ganho, se o Jorge for eleito senador, mas governador, sim. Se fosse para disputar a eleição hoje, diria que sairia para senador, mas no próximo ano o cenário pode ser outro.

E completou: “O Jorge já reagiu mais para não ser candidato ao governo, hoje já aceita discutir a hipótese”. Para esse importante político, não lhe causará nenhuma surpresa se o Jorge Viana resolver sair para o governo. Tudo vai depender do cenário que vier a ser mostrado nas pesquisas. É aquela velha história, do pau que bate em Chico, bate em Francisco”.

Mas nada disso se decide antes da virada de 2021. Até lá, é tempo de cautela.

MENSURANDO O CENÁRIO

O PT tem programado para o final do ano uma pesquisa ampla que atingirá todos os municípios, para saber o que pensam os eleitores sobre candidaturas ao governo e a senador. O resultado vai balizar os rumos do partido.

CONVERSA DE MESA

DEPUTADO Gerlen Diniz (PP): – Petecão, como é que você vai ser candidato enfrentando a máquina do governo e um bem avaliado governador”. Petecão: – Gerlen, nunca disputei uma eleição com tanto apoio como estou recebendo, como esta para o governo. Esta máquina da qual você fala é que vai ajudar a me eleger. Conversa esta semana numa mesa do aeroporto de Brasília.

CAMPANHA PROFISSIONAL

O secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, montou uma campanha profissional para disputar um mandato de deputado federal, numa organização que envolve assessores, apoios de vários vereadores e prefeitos.

CANDIDATURA PARA VALER

NA VISÃO do Israel, a candidatura da sua mãe e deputada federal Vanda Milani (PROS) para senadora, é para valer, está estruturada no estado e com apoio de 13 prefeitos.

É TUDO BRAVATA

É TUDO bravata do presidente Bolsonaro, com ou “sem voto impresso”, quem ganhar a eleição para presidência em 2022, será empossado. Não há clima para mais uma quartelada, como aconteceu com a Ditadura Militar.

AULA DE DEMOCRACIA

O PRONUNCIAMENTO de ontem do presidente do STF, Luis Fux, foi uma reação dura às falas antidemocráticas do Bolsonaro, que prometeu agir fora da Constituição (dar um golpe) se não tiver voto impresso. Tudo caminha para uma crise de acirramento político no país. Mas, a democracia haverá de prevalecer contra o autoritarismo.

NOVA PESQUISA

A PESQUISA desta semana do instituto PoderData apontou que o Lula ganharia com 52% dos votos contra 32% do Bolsonaro, num segundo turno da eleição. Em seis pesquisas de institutos diferentes este ano o Lula ganhou folgado em todas elas. Pesquisa não decide a eleição, mas dá um norte de um provável cenário.

LUZ NO FIM DO TÚNEL

MAS pode haver uma luz no fim do túnel para evitar sermos governados por extremistas de esquerda ou de direita, é torcer para aparecer um nome que represente o equilíbrio, como uma terceira via, e termos na presidência do país um estadista.

ESPAÇO PARA O TRABALHO

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) argumentou em postagem enviada ao BLOG, de que há espaço jurídico para contratação temporária de médicos formados no exterior. Da mesma forma como ocorreu com o Mais Médico e o STF validou. Ressaltou não iludir ninguém. Registrado.

AVISO DADO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) diz que já avisou à sua irmã e vereadora Lene Petecão (PSD), que não a colocará debaixo do braço, se ela for disputar uma vaga na ALEAC.

FORA DO AVANTE

O EX-PRESIDENTE Manoel Roque deixou o AVANTE, foi se juntar ao REPUBLICANOS, e ter mais campo para apoiar a candidatura da Márcia Bittar ao Senado.

É MANO A MANO

OS deputados federais do estado que defendem o Distritão, têm que atentar que, se o sistema estivesse em vigor em 2018, quem estaria dentro era o Tião Bocalom, que teve mais votos que três dos que foram eleitos.

PRIMEIRA LAPADA

O “voto impresso” do presidente Bolsonaro pegou a primeira lapada ontem, sendo rejeitado por larga maioria na comissão especial. O que deve se repetir no plenário.

FRASE MARCANTE

“Sabedoria é saber o que fazer: habilidade é saber como fazer”. (David Starr Jordan)