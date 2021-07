Ações humanitárias atenderão Jurupari e Acuraua repetindo sucesso no Chandless

O Governo do Estado do Acre vai realizar neste mês de julho mais duas edições do programa Ação Humanitária Itinerante, uma série de serviços de várias secretarias de estado que leva cidadania, saúde e dignidade às comunidades mais distantes do estado, sobretudo as mais isoladas. A primeira delas beneficiará os moradores do rio Jurupari, entre a região do município de Manoel Urbano e Feijó.

Entre a próxima quarta-feira, 7 e o domingo dia 11, as equipes do governo estarão na comunidade do rio Jurupari, que desagua no rio Purus, e depois, do dia 14 a 17 de julho, na região do Acuraua, em Tarauacá.

Segundo James Alves, chefe da Divisão de Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre (Sema), responsável pela coordenação de material e recursos humanos do programa Ação Humanitária Itinerante, a logística em torno das edições requer muita responsabilidade e profissionalismo.

“Estamos falando de mais de 100 pessoas que dedicam um pouco do seu tempo para servir a essas comunidades tão merecidas do apoio governamental. Isso requer muita dedicação e força de vontade para fazer o melhor, algo que nos anima porque está no plano de ação do governo Gladson Cameli”, ressalta Alves, que além de fazer parte da área estratégica da Sema é sociólogo de formação e um dos maiores entusiastas da interiorização dos serviços públicos.

Combustível para uma semana inteira, incluindo automóveis e barcos. Provisões de arroz, feijão, óleo de cozinha e proteínas animais são apenas alguns dos itens que devem ser providenciados pela equipe sob o comando de James Alves para que tudo transcorra da melhor maneira possível.

Como resultado prático disso tudo está a primeira edição, como já mencionada nesta reportagem, que no último dia 29 de maio aconteceu no Parque Estadual do Chandless, permitiu que, pela primeira vez em 11 anos 16 famílias compostas por 76 homens, mulheres e crianças, recebessem o governador Gladson Cameli acompanhado da primeira-dama, Ana Paula Cameli. A última vez que um chefe do Poder Executivo havia ido até a região tinha sido em novembro de 2010.