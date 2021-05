O ROMPIMENTO político, as brigas, as demandas judiciais, que redundaram da escolha do Major Rocha para ser o seu vice-governador, é o principal combustível para o governador Gladson Cameli ter sustentado até aqui que desta feita, na montagem da sua chapa, que disputará a reeleição, não abrirá mão da escolha do nome que comporá como seu vice, sair da sua exclusiva decisão. E não é de tirar a sua razão.

Esta confusão causada pelo apartamento político com o vice-governador Rocha, tem lhe causado dissabores e tirado a paz da governabilidade. Não será nenhuma surpresa se no próximo ano dê um murro na mesa, anunciar um vice que considere de sua extrema confiança, e bradar que, quem quiser seguir que me siga. É, aquele velho, mas sempre aplicável ditado: gato escaldado tem medo de água fria. E, não é para ter?

DESAFIO NA PAUTA

PARA O DEPUTADO Daniel Zen (PT), a secretária de Educação, Socorro Neri, tem um desafio na sua pauta de trabalho: “recobrar a credibilidade e o prestígio que a Secretaria sempre teve junto à população, sobretudo, perante à comunidade escolar”. De fato, Socorro recebeu um abacaxi de escândalos, deixado pela equipe do antecessor, em apuração na justiça, e que deu prisão.

VEM DE BOA FONTE

A INFORMAÇÃO vem de boa fonte palaciana de que o governador Gladson não vai abrir mão da indicação pessoal do nome do vice na chapa da sua reeleição.

COMPROMISSO ZERO

DA MESMA FONTE é a informação de que, o Gladson não fez nenhum acordo partidário de que o seu vice será escolhido pelo MDB. “Isso não existe”, garantiu ao BLOG.

NO DEVIDO TAMANHO

O RESPONSÁVEL pela divulgação do fato (verdade ou mentira) de que a ambulância do SAMU não atendeu a uma paciente por suposta falta de gasolina, em Sena Madureira, foi um familiar, que fez uma gravação a respeito. Começou tudo neste fato. Nada invalida o belo e humanitário trabalho do SAMU, de salvar vidas.

NAS MÃOS DO PARTIDO

O DEPUTADO Cadmiel Bonfim (PSDB) estuda a possibilidade de disputar uma vaga de deputado federal, na eleição do próximo sono. Está à disposição do PSDB.

A RODA JÁ FOI INVENTADA

O PREFEITO Tião Bocalom está indo pelo caminho de grandes projetos como gerar energia através do lixo, de assumir o sistema de distribuição de água, e deixando de lado o que é mais de imediato; como ruas sem buracos, limpam, lixo recolhido, e remédios nas unidades de saúde.

COISA DO NORMANDO

UM AMIGO da equipe do prefeito Tião Bocalom disse ontem ao BLOG que, estes projetos de grande porte na área ambiental, que não se concretizam num curto espaço, são da cabeça do secretário Normando Sales.

NÃO VAI ADOÇAR O MINGAU

AO ASSUMIR o SAERB, vai pôr um abacaxi no seu colo, porque sempre haverá reclamações da população sobre o abastecimento. Acha que o Gladson vai continuar a passar recursos para manter o SAERB? Acorda, Bocalom!

QUER DISTÂNCIA

E, DENTRO deste contexto da relação entre prefeitura e governo, o jogo será político, principalmente, porque o prefeito Bocalon apoiará a candidatura do Petecão ao governo. Sendo natural que, assim sendo, o Gladson se mantenha longe, porque estarão em palanques opostos.

COTA PREENCHIDA

O PSD terá chapa completa para a Câmara Federal e para a ALEAC. O senador Sérgio Petecão (PSD) trabalha com a hipótese de vir a eleger três estaduais e um federal.

FORA DA PAUTA

O BLOG TEM a informação que, o senador Sérgio Petecão (PSD) recita o mesmo mantra aos que lhe procuram para integrar a sua chapa da disputa do Senado: “não assumo nenhum compromisso este ano”. Quer esperar 2022.

CENÁRIO COMPLICADO

TENHO procurado me informar com parlamentares federais, sobre o que acham que mudará na legislação eleitoral: acham que o Distritão não passa, e que não voltam as coligações proporcionais. O jogo será o mesmo.

LEI DO MURICI

A QUESTÃO é que todos os deputados federais do estado se elegeram quando vigorava a coligação proporcional. E, sem a regra, seus partidos terão de ter chapas próprias.

ANALISANDO CONVITES

O SECRETÁRIO de Saúde, Alysson Bestene, estuda convites feitos para se filiar. Sabe que, se for escolhido pelo Gladson para vice, terá que estar fora do PP, para não virar uma chapa puro-sangue, o que afastaria aliados.

PERGUNTA DE UM LEITOR

LEITOR DO BLOG, mandou o seguinte comentário: “O REPUBLICANOS existe no nome; o PTB, também; o MDB é casa de vários donos, que força política é esta que se está debitando ao senador Márcio Bittar (MDB), em 2022?”

QUADRO REAL

A COLOCAÇÃO feita pelo leitor do BLOG está dentro da realidade, em relação aos partidos citados na postagem.

“BOA CONVERSA” DE VOLTA

O programa de entrevistas “Boa Conversa” volta ao ar no ac24horas, hoje, ao vivo, às 18 horas, com o entrevistado da reabertura sendo o ex-senador Jorge Viana (PT). Na mesa das perguntas, o Marcão, eu, e o Astério Moreira.

SEM CENSURA

OS TEMAS serão livres, sem censura, num jogo aberto.

FRASE MARCANTE

“Devemos escrever em bronze os benefícios que recebemos; no ar, as injúrias”. Galileu.