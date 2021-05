Sinteac anúncia inicío de Greve em frente ao Palácio Rio Branco

“Por tempo indeterminado, com essa frase, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sínteac), Rosana Nascimento, anunciou o início da greve dos servidores da educação nesta quinta-feira (13), com um grande adesivaço de veículos em frente ao Palácio Rio Branco.

A greve foi deflagrada em assembleia virtual na sexta da semana passada (7). Porém, a categoria realizou uma série de atividades em advertência ao governo. “A greve é por tempo indeterminado ou até que o governo sinalize com as nossas reivindicações”, ressaltou.

De acordo com Rosana, a categoria esteve reunida com a secretária de educação, Socorro Neri, em busca de solucionar as reivindicações da categoria, porém, sem sucesso. “Chamaram a gente para tentar nos ludibriar. A secretária pediu mais um prazo para não iniciar a greve, mas, o sindicato não aceitou porque é uma falta de respeito”, declarou.

Os servidores da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE) buscam a reestruturação do plano de cargos e carreiras, o pagamento do Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional (VDP) e a vacinação prioritária dos professores contra a Covid-19.

No entanto, o pagamento da VDP deve ser paga em junho, em parcela única, conforme anunciado pelo governador Gladson Cameli na semana passada.