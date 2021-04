Quando assumiu o prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), o “dá-lhe velho Boca”, como as pessoas dizem nas redes sociais, veio a público e disse que iria abrir de uma vez por todas a caixa preta do transporte coletivo.

Aliás, a ex-prefeita Socorro Neri (PSB) foi acusada de fazer manobras no apagar das luzes de sua gestão para socorrer as empresas que enfrentam severa crise financeira com a pandeia e a concorrência ilegal. Ela iria injetar milhões na tal “caixa preta”.

Depois de muito vasculhar o Velho Boca não encontrou a caixa preta e, acabou descobrindo, que Socorro Neri tinha razão: não tem caixa preta nenhuma.

Para solucionar a questão o prefeito mandou para a Câmara um PL que equaciona o problema das empresas e, de quebra, faz cortesia política com o chapéu do contribuinte, já que o dinheiro não é dele: subsidia R$ 1,3 milhão em passagens para supostamente beneficiar 20 mil famílias do programa Bolsa Família do governo federal.

O Plenário da Câmara vai decidir se cai nesse conto do vigário ou não. A CCJ da casa deu o parecer contrário indicando mais um erro grosseiro do prefeito Bocalom: não tem líder, muito menos base de apoio político na Casa.

“O transporte coletivo é um caso seríssimo. Eu sempre falei que é uma caixa preta, a gente precisa abrir essa caixa preta”. (prefeito Tião Bocalom em 04/01/2021)

. O presidente Bolsonaro não poderá culpar ninguém por estar despencando nas pesquisas a não ser ele mesmo.

. O último erro foi querer generais, almirantes e brigadeiros do ar a seu serviço e não a serviço do Brasil.

. General será sempre general, capitão será sempre capitão.

. Apostou errado na pandemia, uma enfermidade mortal que não se combate com gritos e fanfarronices.

. O “Lula ladrão” com 56% e ele, o “mito”, com 34% em um eventual 2º turno das eleições; em todas as simulações com os demais candidatos perde ou empata.

. Vinha de Brasiléia e fui abordado por uma viatura da PRF; no vai e vem da conversa um deles sapecou:

. “O presidente nos traiu, mas tudo bem, a vida segue”.

. Fiquei matutando…

. Em apenas três meses de gestão o desgaste do prefeito Bocalom, segundo pesquisa, também é muito alto: 56%.

. A situação do governador Gladson Cameli é diferente, a avaliação dele é boa porque, apesar das dificuldades do governo, o carisma pessoal é grande.

. O PROGRESSISTA chegou no topo!

. Os partidos nanicos estão em fase de extinção; era uma vez…

. O senador Petecão disse que nunca disse que se não fosse candidato apoiaria a reeleição do governador em uma rádio cruzeirense.

. “Se” será sempre no campo das hipóteses!

. “Se tivesse dado ouvidos a mãe, não teria emprenhado”.

. “Se tivesse escutado o pai e a mãe não estaria preso, morto ou pirado da cabeça por causa das drogas”.

. “Se tivesse usado máscara, álcool em gel e tomado todos os cuidados com aglomeração não teria se contaminado com o coronavírus”.

. A realidade é muito estranha, bom dia!