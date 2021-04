Covid-19 foi responsável por 53,35 das mortes por doenças em março no Acre       

As mortes por Covid-19 em março de 2021 representaram 53,3% dos óbitos por doenças no Brasil, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

Na região Norte, por exemplo, os óbitos por Covid-19 representaram 63,7% das mortes por causas naturais – em Rondônia, 62,1% em Roraima, e 50,3% no Tocantins.

No Sul do Brasil, a Covid-19 representou mais de 50% das mortes em todos os Estados: no Paraná, 52,5%, em Santa Catarina, 52,3%, e no Rio Grande do Sul, 54,4%. No Centro-Oeste, dois estados ficaram acima de 50%: Goiás, 58,7%, e Mato Grosso, 55,8%.

Em nível nacional, a associação aponta que foram 163.012 mortes por Covid-19 no Brasil em março de 2021 – o número representou 44% do total de mortes por causas naturais. O número é preocupante principalmente quando comparado ao auge da primeira onda da Covid-19 no país – em julho de 2020, a Covid-19 representou 23,1% do total de óbitos por doenças.