PM apreende adolescente com 3,5 kg de drogas e arma de fogo em Sena Madureira

Após denúncia anônima, policiais militares do município de Sena Madureira apreenderam na tarde desta quinta-feira, 08, uma arma de fogo e 3,5 kg de entorpecentes. Os ilícitos estavam com uma jovem de 17 anos e seriam entregues no município de Manoel Urbano.

A guarnição realizava patrulhamento preventivo, quando recebeu uma denúncia anônima informando que uma mulher teria chegado à Sena Madureira e iria a Manoel Urbano transportando drogas e uma arma de fogo. A mulher iria seguir viagem em um táxi. Os PMs montaram uma barreira policial na BR-364 e conseguiram abordar o veículo com a suspeita.

Nas buscas, os militares apreenderam 1,5 kg de maconha e 2,0 kg de cocaína e ainda uma arma de fogo tipo garruncha. Ela recebeu voz de apreensão e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civi de Sena Madureira para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

Assessoria de Comunicação da PMAC