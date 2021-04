Em um ano bombeiros atenderam quase 25 mil ocorrências no Acre     

O Corpo de Bombeiros atendeu ao longo de 2020 24.287 ocorrências no Estado do Acre. O número refere-se aos acontecimentos em que foram necessárias a atuação das equipes, além das situações resolvidas por orientações via telefone e apoio a outros órgãos.

Entre outras operações, foram realizadas busca em mergulho, salvamento terrestre, veicular e aquático, atividades de defesa civil, incêndio em vegetação, residencial e veicular, captura e controle de insetos, dentre outras. Além disso, o trabalho preventivo realizado influência diretamente no número de ocorrências, que poderia ser bem maior.

“Nossa vida é lutar pelo bem-estar da sociedade, quer seja no incêndio, quer seja no salvamento, mesmo que para isso tenhamos que colocar em risco as nossas próprias vidas. A nossa profissão é um desafio diário e nosso compromisso é sempre manter o atendimento de excelência e o Governo do Estado tem investido bastante em nossa instituição para garantir o padrão do Corpo de Bombeiros Militar, na melhor resposta aqueles que precisam”, disse o coronel Carlos Batista, comandante do CBAC.

A corporação está comemorando este mês 47 anos de criação no Acre.