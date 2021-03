Polícia Militar e Gefron apreendem quase 10 kg de drogas na BR-317

Uma ação eficiente na tarde desta quinta-feira, 25, do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) em parceria com militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) resultou na apreensão de quase 10 kg de drogas. A ação contou com apoio de cães farejadores. Os policiais abordaram os passageiros de um ônibus, nas proximidades do Polo Moveleiro da cidade de Epitaciolândia e localizaram nove pacotes de cocaína, pesando 9,405 KG, na bolsa de uma passageira de 51 anos. Ela afirmou aos policiais que a droga seria levada à cidade de Belo Horizonte. A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

Trabalho integrado

O Gefron é um grupo especial, formados por bombeiros, policiais militares e policiais civis. Além de guarnições do Gefron, geralmente as operações policiais contam com policiais do serviço ordinário dos municípios de fronteira.