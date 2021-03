Estado pagou  R$13 milhões em verbas desde 2019 no Acre; fila tem 1,2 mil processos

Trabalhando com medidas de austeridade e responsabilidade, devido à situação econômica em que o se encontra, o Governo do Estado do Acre durante os anos de 2019 e 2020, pagou quase 2 mil processos administrativos de quem tinha até R$10 mil para receber referentes a verbas rescisórias, em um total de R$10 milhões.

Desde fevereiro de 2021 estão sendo pagos 180 processos trabalhistas de servidores civis e militares aposentados. No total, o montante soma R$3,7 milhões.

“No momento ainda temos 1,2 mil processos para serem pagos referentes a verbas rescisórias, e as Secretarias de Planejamento e Gestão e Secretaria de Fazenda trabalham conjuntamente em um planejamento de quitação desses valores. Ressaltando que o governo do Estado já pagou, desde 2019, mais de R$13 milhões somente de verbas rescisórias”, disse o diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado do Planejamento, Guilherme Duarte, em nota encaminhada a reportagem.