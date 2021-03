Resenha critica sobre o livro “Fahrenheit 451”.

Primeiramente irei fazer uma resenha de “fahrenheit 451″ do Ray Bradbury que um romance distopico com um pouco de ficcao cientifica envolvida. A obra foi publicada pela primeira vez em 1953

Prmeiramente autor comecou a escrever essa obra por volta de 1920,1930 pra descrever como que ele acharia que seria o futuro. Nessa historia ao inves dos bombeiros apagarem o fogo,eles ateavam fogo a quem contivesse livros ou bibliotecas em suas casas pois era cosiderado crime grave guardar-se livros em casa, entao os bombeiros tinham a funcao de queimar todos o livros que as pessoas contivessem.

E importante também dizer sobre a tentativa eminente de omititr o sofrimento das pessoas que vivem por lá,então as pessoas usam muitas pilulas pra dormir,anti-deprresivos, tanto que em uma das primeira cenas e Montag(personagem principal da historia) chega em casa e sua esposa esta desmaida ao solo, quase morta com anti-depressivos e pilulas para dormir jogados ao seu lado vazios , entao ele chama ajuda e eles fazem a limpeza e conseguem desentoxicar a mulher, mas logo no dia seguinte ela acorda bem como se nada tivesse acontecido, mas nessa historia a gente consegue perceber também que além de tentar eliminar o sofrimento eles acabam eliminando os sentimentos de todas as pessoas envolvidas, entao os medicos do resgate os trataram de forma muito fria do tipo ” a isso acontece todo dia” tipo, sem se preocupar, como se não fosse algo super sério.

Então nessa sociedade como forma de eliminar o sofrimento eles incentivavam a sociedade ao uso de pilulas, e os livros sendo queimados era uma dessa formar de “acabar” com o sofrimento, a ideia inicial era acabar com todo tipo de conflito tornar uma sociedade homogênea, então o terceiro metodo era exatamente esse deixar as pessoas completamente alienadas através de suas televisões, então grande parte da população ficava a frente de suas televisões o dia inteiro. Durante o livro a gente vai entendendo como funciona, a forma muito eficaz de alienar mesmo as pesssoas.

Então importante tambem pensar que em uma sociedade sem livros, uma sociedade que também não tem muitas informações,também nao se discute, causando assim uma cidade que nao evolui nunca.

Agora a gente vai falar agora sobre Montag que e o personagem principal da historia, que e um bombeiro, no inicio ele e so um bombeiro comum como todos os outros, mas apos algumas situações ele consegue enxergar a sociedade em que ele realmente vive e colabora.

Primeiro tem a questao da Clarisse que e uma menina de 17 anos,muito diferente ela gosta muito de descobrir de pensar sobre as coisa, ela tem seus penssaentos fora da caixa, ela e vizinha de Montag e em um dia enquanto ele esta voltando de seu trabalho ele encontra Clarisse, e a vê como ela e diferente não só pelo jeito de pensar mas de andar e de prestar atenção em coisa superfalas como o céu, a calçada coisas do tipo, coisas pequenas insignificantes a Montag. Mas ela faz uma pergunta a ele, ela pergunta se Montag e feliz com a vida que ele tem, e logo ele fica espantado coma pergunta pois ele nunca tinha parado para pensar nisso, e quando ele chega em casa ele fica se debatendo com ele meso sobre o porque da pergunta e se realmente ele era feliz.

E no meio dessa historia em uma das bibliotecas denunciadas como sempre eles vão até lá queimar, so que quando chega a hora de queimar tudo,a senhora que na casa vivia decide que nao vai sair de sua casa e que ira se suicidar e morrer junto de seus livros. Então ela morre queimada abraçada aos livros e depois ele pensa, meu deus o que tem de tao importante nesses livros pra uma senhora ter se matado por eles?, e ai que ele comeca a fazer parte da historia. Mas so lendo pra saber senão vou acabar dando spoiler 🙂