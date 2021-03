100 crianças que vivem em abrigos para famílias alagadas recebem doações

Nesta quarta-feira, 3, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) repassou para a Prefeitura de Rio Branco doações da Campanha SOS Acre, que irão beneficiar cerca de 100 crianças que estão nos abrigos da capital em razão da cheia do Rio Acre e do transbordamento de igarapés.

Foram entregues 250 kits com leite em pó e massa para mingau. Uma parte dos alimentos vai atender as crianças que estão no Parque e a outra será destinada para aquelas que estão abrigadas em escolas.

“Uma das nossas grandes angústias era não ter como atender essas crianças, que precisam do leite, da massa. Nós temos muito o que agradecer ao Ministério Público, que esteve aqui, levou a demanda e voltou com os kits para que as mães possam alimentar os seus filhos”, disse Gervania Mota, que coordena a cozinha do abrigo.

O promotor de Justiça Daisson Teles esteve no Parque de Exposições para fazer a entrega, acompanhado da advogada Gracileidy Bacelar, representante da Associação dos Advogados do Brasil (ABA) no Acre, entidade parceira do MPAC na ação humanitária.

“Nós fizemos uma visita na semana passada e detectamos algumas demandas, e uma das principais era sobre a alimentação das crianças. Vamos atender não apenas as crianças que estão nesse abrigo, como também aquelas que estão nas escolas espalhadas pela cidade”, comenta.

A Campanha SOS Acre é uma realização do MPAC, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) como parceiro, além do apoio de empresários, entidades representativas do Ministério Público, da magistratura, advocacia, artistas e a sociedade civil.

“A ABA é parceira da campanha e vem acompanhando todas as ações. Nós pedimos às pessoas que continuem fazendo doações. Quem não puder contribuir com dinheiro, pode ajudar divulgando a campanha para que aquelas pessoas que têm condição de contribuir financeiramente possam ajudar”, disse Gracileidy.