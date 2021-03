Acre recebe mais de 5,2 mil doses de vacinas contra Covid-19

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), recebeu nesta quarta-feira, 3, mais 5.220 doses da vacina contra a Covid-19 para aplicação em mais 1,8% dos trabalhadores da Saúde e 20% dos Idosos de 70 a 74 anos. Atualmente, o país encontra-se em vacinação dos idosos de 80 a 84 anos, enquanto alguns estados da região norte, de acordo com cenário epidemiológico, estão vacinando de 70 a 74 anos.

Os municípios devem adotar estratégias de aplicação das doses respeitando as prioridades por fase e etapa. Ainda, a reserva da 2ª dose continua sendo exigida pelo Ministério da Saúde conforme 4º Informe Técnico – 6ª Pauta de Distribuição, devendo ser distribuída aos municípios apenas em período próximo à utilização.

Etapas de 1 a 5

A Campanha já alcançou desde o dia 19 de janeiro de 2021 a distribuição de vacinas referente aos seguintes grupos prioritários:

– Trabalhadores da Saúde (82,8%) – 14.656 1ªs doses + 8.711 2ªs doses = 23.367 doses Pessoas Idosas residentes em Instituições (100%) – 244 1ªs doses + 244 2ªs doses = 488 doses

– Pessoas com deficiência, residentes em instituições inclusivas (100%) – 136 1ªs doses + 136 2ªs doses – 272 doses

– Povos Indígenas vivendo em terras indígenas homologadas e não homologadas atendidas pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (100%) – 13.186 1ªs doses + 2.557 2ªs doses = 15.743 doses

– Idosos de 90 anos ou mais (100%) – 1.890 1ªs doses + 1.890 2ª doses = 3.780 doses Idosos de 85 a 89 anos (100%) – 2.698 1ªs doses

– Idosos de 80 a 84 anos (100%) – 4.669 1ªs doses contemplado no fundo estratégico

– Idosos de 75 a 79 anos (100%) – 8.499 1ªs doses contemplado no fundo estratégico

– Idosos de 70 a 74 anos (13%) – 12.405 1ªs doses

Total: 71.921 doses distribuídas.