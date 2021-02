Com bandeira vermelha, situação de lojistas do Aquiry Shopping é desesperadora

Texto e fotos: Rádio Calçadão

Contas atrasadas, impostos se acumulado e em muitos casos nem comida na mesa o cidadão pode colocar, pois essa é a situação dos lojistas do Shopping Aquiri, em Rio Branco. De acordo com o decreto governamental, por conta da pandemia do Covid-19, diversos serviços considerados não essenciais foram suspensos, mas a fiscalização só ocorre em cima dos lojistas do Shopping Aquiri.

No último fim de semana, mais uma vez foi registrado aglomerações no Novo Mercado Velho e Gameleira e o que mais intriga é que a feirinha, ocorreu normalmente na praça da passarela, região central da capital, sem nenhuma fiscalização do poder público.

O presidente do Sindicato do Camelôs e Lojistas do Acre, Carlos Juruna, faz um apelo aos órgãos competentes para que as famílias voltem a trabalhar o mais rápido possível, pois a situação ficou insustentável.

“Pedimos a reabertura do comércio com o distanciamento social, barreia físico, álcool gel, máscara e o mais importante a vacinação em massa”, declarou Juruna.

Juruna diz ainda que o impacto no fechamento do comercio é incalculável, têm muitos que adquiriram empréstimos para comprar mercadoria e estão com parcelas atrasadas e nem sabem como pagar.

“O espaço pode ser utilizado como local de vacinação contra a covid-19, haja vista que, é um local abrangente e arejado, pedimos ao governador e prefeito que se sensibilize e olhem para nós. O impacto é enorme, pois não é só os donos de lojas que ficaram lesados, muitas pessoas estão desempregadas e sem previsão de voltarem ao trabalho”, explicou.