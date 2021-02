2a Turma do STF mantém arquivado processo contra Tião e Jorge Viana por caixa 2

Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou nesta terça-feira (23/2) um recurso apresentado pelo Ministério Público Federal contra o arquivamento do inquérito que apura suspeita de pagamento de caixa 2 nas campanhas ao governo do Acre em 2010 e 2014 do ex-governador do estado Tião Viana (PT), investigado junto com o irmão, o ex-senador Jorge Viana

O voto do relator, Gilmar Mendes, contrário ao recurso, foi seguido pelos colegas Nunes Marques, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski.

Os ministros consideraram que não foram preenchidos os requisitos para apresentação do recurso. O arquivamento, determinado por Gilmar Mendes em meados de 2018, já havia sido referendado pela Segunda Turma. Na ocasião, o colegiado decidiu que não havia indícios mínimos que autorizassem o prosseguimento das investigações. (Com Metrópoles)