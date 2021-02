Motorista de aplicativo é sequestrado em Sena Madureira, se liberta e chama PM, que encontra veículo

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, hoje (terca-feira) (23/02/2021), por volta das 14h00min, recuperou o veículo do ´Uber´ que havia sido roubado, às 00h20min, no Bairro Ana Vieira.

Na ocasião, o motorista disse que recebeu uma solicitação de transporte no Bairro Ana Vieira, sendo que foi surpreendido com ação de infratores, que anunciaram o roubo e o levaram até KM 05 da BR-364 sentido Sena Madureira a Manoel Urbano e o deixaram amarrado.

Ato contínuo, a vítima se soltou e conseguiu acionar a Polícia Militar, que iniciou as buscas pelos infratores e pela recuperação do veículo por toda noite e no decorrer do dia.

Por volta das 14h00min, o trabalho dos militares do 8° BPM lograram êxito na recuperação do veículo.

A vítima se emocionou ao ser informada que seu veículo teria sido recuperado.