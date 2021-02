Da

Agência de Notícias do Acre

Na próxima quarta feira, 10/2, o governador Gladson Cameli vai comandar uma caravana de secretários estaduais que irá percorrer a BR-364 de Rio Branco a Mancio Lima.

Segundo Gladson, a meta é visitar todos os municípios no eixo da rodovia para que a equipe verifique todas as obras em andamento e as que precisam ser executadas nessas localidades.