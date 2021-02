PM usa Manobra Heilimch e salva bebê engasgado no interior do Acre

Policiais Militares do 5° Batalhão da Polícia Militar do Acre (5° BPM/PMAC) atuaram no salvamento de um bebê recém-nascido, na noite desta segunda-feira (01), no município de Epitaciolândia.

Os militares foram informados que uma criança havia se engasgado no bairro da Gloria. A mãe da criança foi orientada a ligar para o Samu, porém devido à necessidade do socorro imediato, os militares iniciaram a manobra de Heimlich que possibilita a desobstrução das vias aéreas.

A manobra Heimlich é classificada como o melhor método pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas superiores por corpo estranho. É uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias. Assim a vítima fica impedida de respirar.

Na prática o procedimento induz o paciente a uma tosse artificial, que expele corpo estranho e assim desobstrui a traqueia da vítima. E, as vítimas precisam de procedimentos diferentes. A seguir separamos pelo tipo de vítima e listamos o passo a passo.

No caso do bebê de Epitaciolândia foi feito o seguinte:

– Deitou a criança sobre o braço e seguiu os procedimentos padrões.

– A cabeça deve estar um pouco mais baixa que o tronco;

– Ao fim, bservar se tem algum objeto na boca que possa ser retirado;

– Se a criança continuar engasgada, deve-se incliná-la de costas, com a barriga sobre o braço, com o tronco mais baixo que as pernas, e dar 5 palmadas com a base da mão nas suas costas. Se ainda assim não for suficiente, deve-se virar a criança de frente, ainda sobre o braço, e efetuar compressões com os dedos médio e anular sobre o tórax da criança, na região entre os mamilos.

Em caso de pessoas desacordadas:

– Posicionar-se por detrás da vítima, abraçar a vítima com apenas um braço;

– Fechar a mão, com o punho fechado e o polegar por cima. Posicionar a mão na parte superior do abdômen, entre o umbigo e a caixa torácica;

– Colocar a outra mão sobre o punho fechado bem firme;

– Puxar com força as mãos para dentro, como um abraço apertado, e também puxar para cima. Caso essa região seja de difícil acesso, como pode acontecer em obesos ou gestantes nas últimas semanas, uma opção é localizar as mãos sobre o tórax;

– Repetir a manobra por até 5 vezes seguidas, sempre observar se o objeto já foi expelido e se a vítima respira.

Em caso de pessoas desacordadas:

– Sentar-se de frente para a vítima, sobre sua bacia ou pernas;

– Posicionar as mãos abertas, uma sobre a outra na região superior do abdômen, próxima ao tórax;

– Fazer uma forte pressão e também fazer movimentos para cima, utilizando o peso do corpo;

– Repetir quantas vezes forem necessárias.