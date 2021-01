Salário dos servidores da Prefeitura de Rio Branco já está na conta

Desde o primeiro dia de gestão, o prefeito Bocalom havia dito que dia 25 de cada mês seria a data para que todos os servidores municipais recebessem seus proventos.

De acordo com o secretário de Finanças e diretor Administrativo da secretaria municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação (Segati), Antônio Cid Ferreira, é importante ressaltar que nesse primeiro momento, apenas os servidores efetivos e os já cadastrados recebem.

“Como é uma equipe nova, é preciso que tenham todos os documentos aprovados e cadastrados na Segati, além da conta aberta no banco correspondente ao da prefeitura. Essa é uma questão burocrática, mas necessária. Os que estiverem ainda fora da primeira folha, já estarão nessa segunda que sairá até o próximo dia 30. A partir do mês que vem, tudo ficará em ordem e receberão seus salários a cada dia 25, como o prefeito nos pediu. Esse foi um esforço de toda a equipe da Segati que trabalhou até aos fins de semana para que tudo fosse realizado. E o trabalho continua”, explicou, o secretário.

“É importante que toda equipe municipal esteja satisfeita, feliz com seu trabalho e por isso fiz questão de antecipar os salários para todo dia 25 de cada mês. Veja bem, as contas que pagamos geralmente têm vencimento nos primeiros dias do mês e aí é aquela correria para ir ao banco, fazer pagamento. Muitos ainda não fazem isso por aplicativo. E nesse momento, é importante ajudar a evitar aglomeração. Recebendo antecipadamente, nossos servidores ficam mais tranquilos”, disse Tião Bocalom.

Recomendação

Após solicitação das instituições financeiras, a prefeitura recomenda aos servidores que realizem as operações bancárias de casa, utilizando a internet, a fim de evitar a aglomeração nos caixas de autoatendimento.