Campanha contra Covid-19 quer vacinar índios do Acre até 10 de fevereiro

Uma campanha das organizações indígenas quer estimular a vacinação conta o novo coronavírus nas aldeias do Acre.

As vacinas são bem importantes para combater doenças. Faz muito tempo que as vacinas são utilizadas no mundo. No Brasil o Programa Nacional de Imunização (PNI) existe desde 1973. Txai, não devemos ter medo de tomar a vacina contra o novo coronavírus. A vacina é a nossa principal defesa e só com ela poderemos vencer a Covid-19.

No Acre, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) do Alto Rio Juruá e Alto Rio Purus informaram que as vacinas já estão chegando nas Terras Indígenas (TIs) e que o calendário de vacinação será de 25 de janeiro a 10 de fevereiro.

O movimento indígena, por meio de suas organizações representatigas, conseguiu garantir que os povos indígenas estejam no grupo prioritário para receber a vacina contra o coronavírus e agora a luta é para que todos os indígenas estejam incluídos na agenda prioritária de imunização.

“Atenção, Txai! Não deixe de tomar a vacina, proteja a sua vida e a de toda sua comunidade”, di a campanha. #vacinassalvamvidas. Mais de 1000 indígenas morreram em decorrência da Covid-’19 em todo Brasil, no Acre foram 28 mortes e até o dia 21 de janeiro 2456 indígenas de 14 povos foram infectados. E não esqueça, mesmo com o início da imunização os cuidados pessoais de prevenção à Covid-19 devem continuar: use máscara, lave as mãos ou limpe com álcool em gel e evite aglomerações.