Brasiléia adota medidas para conter avanços de novos casos

A Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria Municipal de Saúde tem buscado soluções para tentar conter o avanço do novo Corona-Vírus, o aumento no número de casos, internações e mortes por COVID-19 nos últimos dias ligou o alerta em todo o Acre, fazendo com que a regional do Alto Acre regredisse para a faixa vermelha.

A mudança de faixa foi anunciada em uma coletiva pelo Governador Gladson Cameli na sexta-feira, 22, segundo os dados do Comitê Especial de Acompanhamento da Pandemia no estado do Acre. Na fase vermelha o município de Brasiléia terá que seguir as medidas cautelares e preventivas, conforme publicada no Diário Oficial do Acre na próxima segunda-feira (25), para evitar a proliferação do vírus, protegendo e salvando a vida dos munícipes, permitindo apenas o funcionamento das atividades essenciais.

Entre as ações de contenção e combate ao Corona-Vírus a equipe da Vigilância em Saúde estará realizando uma blitz de conscientização na cidade, verificando se os estabelecimentos estão seguindo os protocolos de saúde e segurança no trabalho conforme a Organização Mundial de Saúde.

Durante a entrevista para à rádio CBN de Rio Banco, o Secretário Municipal de Saúde, Joãozinho Melo, destacou que o sistema municipal de saúde e o Hospital Regional do Alto Acre estão com uma grande demanda de casos.

“Tudo que for necessário para diminuir o alto índice de contaminação nós iremos fazer. Tenho certeza que todos os municípios da regional vão fazer sua parte também para conter a pandemia, é muito importante que a população tenha consciência e faça a sua parte, essa não é apenas uma responsabilidade do poder público e sim de cada cidadão”, falou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.

O Secretário de Saúde alertou ainda para a importância do uso de máscara em todos locais de acesso público que é obrigatório, o respeito ao distanciamento entre as pessoas, lavar as mãos, usar álcool em gel e evitar aglomerações.