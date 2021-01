Ranking põe Rio Branco entre capitais eficientes em campanhas de vacinação

Capitais de médio e pequeno porte têm melhor desempenho em campanhas de vacinação do que as maiores metrópoles do país. Campo Grande, Boa Vista, Rio Branco, Vitória e Manaus são as cinco melhores capitais em cobertura vacinal, de acordo com levantamento feito pelo CLP, organização voltada à melhoria da gestão pública, obtido pela CNN.

O índice de cobertura vacinal leva em conta a quantidade de pessoas vacinadas em 2019, o número de doses aplicadas de imunizantes disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o cumprimento do Plano Nacional de Imunização (PNI) daquele ano – ou seja, são dados anteriores à pandemia da Covid-19, em condições “normais” de atuação desses municípios, e disponibilizados pelo DataSUS.

As cinco melhores capitais do levantamento também são as únicas com índice de cobertura acima de 80%. A média nacional, calculada com base nos 405 municípios com mais de 80 mil habitantes, é de 70,91%, e sobe para 72,38% entre as 26 capitais de estado.

Na ponta inferior do ranking das capitais, estão São Luís (MA), com 51,24%; Goiânia (GO), com 59,75%; Aracaju (SE), 60,88%; Florianópolis (SC), 62,14%; e Recife (PE), com 63,10%.

Chama a atenção dos organizadores do trabalho que Campo Grande, com 103,45%, é a única capital a figurar na lista dos 20 melhores municípios do país em cobertura vacinal. Quando uma cidade registra índice acima de 100%, significa que acabou imunizando pessoas de municípios vizinhos.

A maior capital brasileira, São Paulo, registrou 73,89% da cobertura vacinal prevista para 2019, bem próximo da média (72,38%) e da mediana das capitais (73,34%). Segunda cidade mais populosa do Brasil, o Rio de Janeiro ficou com 63,99%, no terço final do levantamento das capitais.