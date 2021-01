Batwoman ganha pôster mostrando novo visual da heroína; de uma olhada!

Batwoman está com os dias contados para retornar à televisão norte-americana e, para aquecer as expectativas dos fãs da heroína para a estreia de Javicia Leslie no papel, o The CW está lançando, aos poucos, novos teasers e imagens promocionais da série. Dessa vez, a emissora divulgou um novo pôster para a segunda temporada, apresentando um novo visual de Ryan Wilder.

Javicia Leslie aparece em novo traje no pôster da segunda temporada de Batwoman (Imagem: Divulgação / The CW)

A nova imagem apresenta Ryan Wilder com novo penteado e segurando sua máscara nas mãos, diferente das fotos promocionais anteriores. Vale lembrar que recentemente foi divulgado um teaser da nova temporada, mostrando a heroína em ação acompanhada de seu estiloso Batmóvel.

Javicia Leslie foi escalada em agosto, quando a produção de Batwoman teve de encontrar uma nova atriz às pressas após Ruby Rose ter deixado o papel com apenas uma temporada e de os novos episódios já estarem encomendados. Uma descrição divulgada revela que Ryan Wilder, a nova heroína, “não se parece nada com Kate Kane”, e passou anos nas ruas de Gotham, trabalhando como traficante.

O primeiro episódio da segunda temporada de Batwoman é intitulado Whatever Happened to Kate Kane? (“O que aconteceu com Kate Kane?”, em português) e tem lançamento marcado para 17 de janeiro no The CW. No Brasil, a série é exibida nos canais fechados Warner Channel e HBO Plus, mas ainda não há informações sobre a estreia dos novos episódios.

Batwoman retorna ao The CW em 17 de janeiro (Imagem: Divulgação / The CW)

A sinopse oficial da nova temporada revela ainda novos inimigos, como Safiyah, que será interpretada pela atriz Shivani Ghai, da série Dominion, e membros de uma nova gangue chamada False Face Society. Essa última terá um plano de distribuição de drogas perigosas, enquanto a vilã Safiyah chegará em Gotham City querendo vingança.

Batwoman é estrelada por Javicia Leslie, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Camrus Johnson, Dougray Scott e Nicole Kang. Além da televisão, a primeira temporada também está disponível no HBO Go.

Fonte: CBR e CanalTech